Успешно начало за ЦСКА в НВЛ за жени

Спорт
Спорт
"Червените" записаха чист успех над столичен съперник.

цска остави шансове цпвк мач кръг женския волейболен елит
ЦСКА победи като гост Славия 2017 с 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) в първи мач от новия сезон в женския шампионат по волейбол.

Във втория гейм на двубоя "белите" водеха с 6:3 и 7:5, но не успяха да задържат аванса си и отстъпиха след 19:25. В третата част домакините също имаха преднина от 12:8, но за пореден път позволиха на "червените" да направят обрат.

В неделя шампионът Марица посреща Левски София в най-интересната среща от кръга, която ще бъде излъчена НА ЖИВО по БНТ 3 от 13:25 ч.

