Диего Симеоне: Искаме повече

Диего Симеоне не скри, че Атлетико Мадрид иска повече след класирането на осминафиналите в Шампионската лига. Испанците се справиха с Брюж на реванша след 4:1 на свой терен. Треньорът на „дюшекчиите“ се надяват, че те ще имат силата, енергията и таланта, за да стигнат още по-далече в турнира.

„Това е важно за клуба, както финансово, така и по отношение на глобалния му профил. Но ние искаме повече. Надяваме се, че имаме силата, енергията и таланта, за да стигнем още по-далеч.“

Попитан за решенията си относно стартовите 11 и представянето на Александър Сьорлот, който реализира хеттрик, Симеоне отговори:

„Имам много вяра във футболистите, защото са много добри. Сьорлот има нещо, което другите нямат. Той се представи на нивото, от което се нуждаем. Надявам се, че ще може да поддържа тази постоянство, защото се нуждаем от това“, каза още той.

Колкото до Джони Кардосо - авторът на втория гол за Атлетико Мадрид в двубоя с Брюж, треньорът на мадридчани заяви:

„Наистина се радвам за него. Доведохме го тук, за да играе и да покаже всичко, което видяхме от него в Бетис. Много футболисти пристигнаха този сезон и не е лесно да играеш за Атлетико Мадрид. Когато започнеш да усещаш този натиск, започваш да разбираш какво е необходимо, за да играеш тук“, завърши Симеоне.