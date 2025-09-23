Димана Иванова: В Левски има малко повече професионализъм

Европейската и световна шампионка за девойки с националния отбор на България смени клубната си принадлежност преди началото на сезона в НВЛ.
Европейската и световна шампионка за девойки с националния отбор на България Димана Иванова, която бе определена за MVP и на двата шампионата, говори пред медиите преди началото на новия сезон в НВЛ.
Разпределителката през новия сезон ще играе за вицешампиона Левски София, след като премина при “сините” от ЦСКА.
“Обстановката в Левски е чудесна! От 2 седмици съм тук. Всичко е наред. Чувствам се много добре. Аз съм много доволна. И съм щастлива, че съм тук. Аз се познавам с повечето момичета тук. Добре са ме приели. Чувствам се добре”, заяви Иванова.
“Различното е мъничко повече професионализъм. Не мога да ги сравнявам нещата. Забавно е. Имаме повечето си цели. Знаем, че ще ги постигнем. Лично моите цели са тези като на отбора. По-високи постижения от миналата година, по-добро представяне, по-добро класиране и да се науча на повече неща, отколкото през миналата година”, добави тя.