Димана Иванова: В Левски има малко повече професионализъм

Европейската и световна шампионка за девойки с националния отбор на България Димана Иванова, която бе определена за MVP и на двата шампионата, говори пред медиите преди началото на новия сезон в НВЛ.

Разпределителката през новия сезон ще играе за вицешампиона Левски София, след като премина при “сините” от ЦСКА.

“Обстановката в Левски е чудесна! От 2 седмици съм тук. Всичко е наред. Чувствам се много добре. Аз съм много доволна. И съм щастлива, че съм тук. Аз се познавам с повечето момичета тук. Добре са ме приели. Чувствам се добре”, заяви Иванова.