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Димитър Главчев: Не проверявам сам себе си

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Сметната палата отрече твърденията за конфликт на интереси

димитър главчев проверявам сам себе
Снимка: Сметната палата
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Димитър Главчев отрече да проверява сам себе си. Повод са публикации в медиите, в които се посочва, че Сметната палата, която той ръководи, ще провери работата на служебното правителство, оглавявано от него.

От Сметната палата излязоха с позиция, в която посочват, че подобни твърдения са спекулативни и не почиват на законоустановени факти. Допълват, че ще направят писмен отвод от всички действия, когато Главчев е бил служебен премиер.

Димитър Главчев излезе с позиция в социалните мрежи. Пише, че няма притеснения от проверки, а конфликт на интереси се доказва само по законов ред.

# Димитър Главчев #сметната палата

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