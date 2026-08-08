Димитър Главчев: Не проверявам сам себе си

Димитър Главчев отрече да проверява сам себе си. Повод са публикации в медиите, в които се посочва, че Сметната палата, която той ръководи, ще провери работата на служебното правителство, оглавявано от него.

От Сметната палата излязоха с позиция, в която посочват, че подобни твърдения са спекулативни и не почиват на законоустановени факти. Допълват, че ще направят писмен отвод от всички действия, когато Главчев е бил служебен премиер.

Димитър Главчев излезе с позиция в социалните мрежи. Пише, че няма притеснения от проверки, а конфликт на интереси се доказва само по законов ред.