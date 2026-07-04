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Димитър Кисимов и Иван Иванов с тренировка на Holland Park Lawn Tennis

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Спорт
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Двамата българи сториха това в навечерието на важните турнири през следващата седмица.

Димитър Кисимов и Иван Иванов с тренировка на Holland Park Lawn Tennis
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Българските тенисисти Димитър Кисимов и Иван Иванов проведоха тренировка в Holland Park Lawn Tennis в навечерието на важните турнири през следващата седмица, съобщават от БФ Тенис.

Единственият български представител при юношите на „Уимбълдън“ Димитър Кисимов започва утре участието си на сингъл. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, ще се изправи в първия кръг срещу французина Рафаеле Чурнели. Това ще бъде вторият двубой между двамата. При първата им среща, на финала на турнира във Виена (Испания) през март, Кисимов отстъпи с 6:4, 6:7(9), 3:6.

Миналата седмица Кисимов участва на надпревара на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън - последната престижна проверка преди началото на юношеския „Уимбълдън“. Българинът достигна до третия кръг, където загуби с 5:7, 6:7(4) от поставения под номер 9 Яник Алварес (Пуерто Рико), след като преди това записа две победи.

Кисимов ще участва и на двойки на "Уимбълдън". Той и южноафриканецът Конър Дойг са действащи шампиони от Откритото първенство на Австралия при юношите, а на „Ролан Гарос“ тази година достигнаха до втория кръг.

Шампионът при юношите от „Уимбълдън“ през миналата година Иван Иванов пък ще започне участието си на турнира от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам.

#Димитър Кисимов #Иван Иванов тенис

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