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Димитър Кузманов допусна загуба в четвъртфиналите на турнир в Марибор

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Спорт
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Поражение за българския тенисист в Словения.

димитър кузманов приключи загреб
Снимка: БТА
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Българският тенисист Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Марибор (Словения) с награден фонд 30 хиляди долара.

33-годишният пловдивчанин, който е поставен под №2, отстъпи на представителя на домакините Себастиан Доминко с 4:6, 7:6(5), 2:6 за два часа и 21 минути.

Високият 203 сантиметра словенец успя да поведе в общия резултат след единствен пробив в седмия гейм на първия сет. Във втората част се стигна до тайбрек, в който при 5:4 точки за Доминко, Кумзанов спечели четири поредни точки и успя да изравни.

В решаващия трети сет обаче българинът допусна пробив в четвъртия гейм, а впоследствие не успя да спечели подаването си при изоставане с 2:5 и приключи участието си в надпреварата.

#Димитър Кузманов

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