Димитър Митов и Абърдийн с втора загуба в първенството

Българският национал Димитър Митов започна като титуляр за Абърдийн при поражението с 0:2 от Селтик в среща от втория кръг на шотландския футболен шампионат. Това беше второ поражение от началото на сезона за Абърдийн и тимът остава на последното място във временното класиране.

Гостите от Селтик вкараха по едно попадение в средата на всяко полувреме и почти не допуснаха ситуации за датския си вратар Каспер Шмайхел.

Бенямин Нюгрен откри резултата в 27-ата минута, след като от близо засече центриране на Киърън Тиърни от ляво. Нюгрен се пребори със защитник на Абърдийн около границата на малкото поле, а от телата на футболистите Митов не видя добре топката и нямаше как да реагира навреме.

Малко по-късно българският страж направи две спасявания и остави Абърдийн в мача.

В 66-ата минута японецът Рио Хатате направи 2:0 за Селтик. Той получи топката на ъгъла на наказателното поле от Нюгрен и я прати под гредата, без особен шанс за Митов.

Така Селтик взе малък реванш за загубения финал от Абърдийн миналата година в турнира за Купата на Шотландия и оглави класирането с 6 точки.