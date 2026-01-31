БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитровград ще има първото си модерно футболно игрище с изкуствена трева

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Новото съоръжение с осветление ще бъде изградено с финансиране от БФС и се очаква да отвори през пролетта на 2027 година

Димитровград ще има първото си модерно футболно игрище с изкуствена трева
Снимка: Фейсбук профил на ФК Димитровград 1947
Димитровград ще се сдобие с първото си модерно футболно игрище с изкуствена трева и осветление. Това съобщи кметът на общината Иво Димов.

Новото съоръжение ще позволи целогодишни тренировки и използване във всеки час от денонощието. Игрището ще бъде изградено на мястото на бившия стадион на Минния техникум, по-късно Професионална гимназия "Капитан Петко Войвода“, която вече не функционира. Локацията е в непосредствена близост до стадион "Миньор“, където ФК Димитровград играе домакинските си срещи в Югоизточната Трета лига.

По думите на Иво Димов, за реализирането на проекта вече е постигната договорка с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Финансирането ще бъде изцяло осигурено от БФС, а стойността на инвестицията възлиза на 600 000 евро.

Очакванията са новото футболно игрище да бъде открито за ползване през пролетта на 2027 година.

Кметът на Димитровград допълни още, че общината разполага и с готов проект за реновиране на част от стадион "Миньор“. Предвидените дейности включват ремонт на основната трибуна, поставяне на нови седалки и изграждане на козирка.

Във ФК Димитровград 1947 тренират над 200 деца, което подчертава значението на подобни инфраструктурни инвестиции за развитието на детско-юношеския и масовия спорт в града.

#модерен терен #ФК Димитровград #БФС

