Димо Дренчев, "Възраждане": Криe се реалният дефицит, банковият сектор трябва да плаща повече

Все още не знаем много за бюджета. Единственото ясно е, че минималната заплата ще бъде 1213 лв., а пенсиите ще се осъвременяват по "швейцарското правило". Всичко останало е обвито в мъгла - това заяви в студиото на "Денят започва" депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев.

Той допълни, че Министерството на финансите системно забавя публикуването на данните за изпълнението на бюджета с около месец, което според него може да има за цел прикриване на реалния дефицит и инфлация

"Има безброй начини да се прикрие дефицитът. Най-мащабният е чрез милиардите, прехвърлени в Българската банка за развитие, които не се отчитат като разход, а като актив", обясни депутатът.

По думите му, това е "въртка", с която правителството реално взема заем, но формално не увеличава дефицита.

Дренчев подкрепя ръста на доходите, но критикува подхода на правителството:

"Минималната заплата трябва да се определя по-свободно и различно в отделните сектори. Не може една индустрия, която прави милиарди, да има същата минимална заплата като сектори, които изнемогват."

Той настоява да отпадне централизираната формула и диалогът с работодателите да бъде реален, а не фиктивен.

"Категорично смятам, че банковият сектор трябва да бъде обложен с временен данък върху свръхпечалбите", каза още Дренчев. и припомни, че миналата година банките са реализирали 3,4 млрд. лв. печалба, от които около една трета идва от такси.

Дренчев остро разкритикува данъчната политика спрямо големите компании:

"Ако оставяме най-голямата фирма в България – "Лукойл" – да не плаща данъци с години, а гоним фризьорски салони, това е кокошкарство."

Той твърди, че въпреки обещанията, "Лукойл" не е внесъл изцяло дължимите данъци и не е доказал печалба в България с години:

"Ако една малка фирма работи няколко години на загуба, НАП ще я провери веднага. За "Лукойл" никой не пита."

Според Дренчев бъдещата продажба на рафинерията в Бургас е високорискова:

"Българската рафинерия е най-голямата на Балканите. Ако се обърка нещо при сделката, ще има сериозни последствия за цените на горивата."

Дренчев настоява за закриване на част от независимите регулатори и включването им като дирекции в министерствата:

"Администрацията е безкрайно раздута, скъпа и неефективна. Има откъде да се реже жестоко", посочи той.

Димо Дренчев каза още, че "Възраждане" няма да подкрепи нов председател, предложен от управляващото мнозинство, но вероятно няма да издига собствен кандидат, тъй като няма реален шанс за избор.

