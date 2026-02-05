Динко Динев отпадна във втория кръг на турнир в Кувейт

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

от БНТ
21-годишният българин отстъпи на Роко Пиати в трисетов двубой на надпреварата в Захра

динко динев отпадна втория кръг турнир кувейт


Динко Динев отпадна във втория кръг на сингъл от турнира по тенис на твърда настилка в Захра (Кувейт) с награден фонд 15 хиляди долара. Българинът, поставен под номер 5 в основната схема, загуби от представителя на Монако Роко Пиати с 2:6, 6:1, 3:6 след час и 35 минути игра.

21-годишният Динев успя да се върне в мача с убедителен втори сет, но в решаващата трета част изостана с 2:4 и не намери начин да обърне развоя на срещата, с което приключи участието си в надпреварата.

#Роко Пиати # Динко Динев #Кувейт

