Динко Динев отпадна във втория кръг на турнир в Кувейт

Динко Динев отпадна във втория кръг на сингъл от турнира по тенис на твърда настилка в Захра (Кувейт) с награден фонд 15 хиляди долара. Българинът, поставен под номер 5 в основната схема, загуби от представителя на Монако Роко Пиати с 2:6, 6:1, 3:6 след час и 35 минути игра.

21-годишният Динев успя да се върне в мача с убедителен втори сет, но в решаващата трета част изостана с 2:4 и не намери начин да обърне развоя на срещата, с което приключи участието си в надпреварата.