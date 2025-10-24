БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г.

от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
самолет испанския военен министър преживя gps смущения калининград
Българският превозвач GullivAir официално е преминал проверките на американските авиационни власти и започва подготовката за редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г. В момента тече финален етап на преговори за летищни слотове на „Джон Ф. Кенеди“ и „О’Хеър“.

Според вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов директните връзки със САЩ ще отворят нови възможности за българския туризъм, ще улеснят бизнеса и ще засилят културния обмен.

Междувременно въздушният трафик в България расте. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище София е обслужило 6,28 милиона пътници, което е ръст от 5% спрямо миналата година. Очакванията са броят да достигне 8,4 милиона до декември.

Морските летища също поставят рекорди:

Варна – над 1,5 милиона пътници
Бургас – над 1,8 милиона пътници
До края на септември през тях са преминали толкова хора, колкото през цялата 2024 г.

Българската авиационна карта се разширява с нови международни линии. Летище Пловдив стартира полети до Милано, а през ноември се очаква връзка и с Братислава. Мрежата се допълва от маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и други европейски градове.

Нискотарифните гиганти също разширяват присъствието си:

Wizz Air вече има 7 самолета в София и 2 във Варна
Ryanair и Jet2.com засилват дейността си около Черноморието
Bulgaria Air възстанови ключови линии до Париж, Франкфурт и Прага
Посланието към туристическата индустрия е ясно: България става по-свързана, по-атрактивна и по-конкурентна.

