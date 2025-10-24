Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г.

Българският превозвач GullivAir официално е преминал проверките на американските авиационни власти и започва подготовката за редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г. В момента тече финален етап на преговори за летищни слотове на „Джон Ф. Кенеди“ и „О’Хеър“.

Според вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов директните връзки със САЩ ще отворят нови възможности за българския туризъм, ще улеснят бизнеса и ще засилят културния обмен.

Междувременно въздушният трафик в България расте. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище София е обслужило 6,28 милиона пътници, което е ръст от 5% спрямо миналата година. Очакванията са броят да достигне 8,4 милиона до декември.

Морските летища също поставят рекорди:

Варна – над 1,5 милиона пътници

Бургас – над 1,8 милиона пътници

До края на септември през тях са преминали толкова хора, колкото през цялата 2024 г.

Българската авиационна карта се разширява с нови международни линии. Летище Пловдив стартира полети до Милано, а през ноември се очаква връзка и с Братислава. Мрежата се допълва от маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и други европейски градове.

Нискотарифните гиганти също разширяват присъствието си:

Wizz Air вече има 7 самолета в София и 2 във Варна

Ryanair и Jet2.com засилват дейността си около Черноморието

Bulgaria Air възстанови ключови линии до Париж, Франкфурт и Прага

Посланието към туристическата индустрия е ясно: България става по-свързана, по-атрактивна и по-конкурентна.