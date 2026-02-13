БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?

Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?

Съществуват две серии евробанкноти. Първата серия включва банкноти с номинал 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Втората серия включва банкноти с номинал 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €. Банкнотите от двете серии представляват законно платежно средство и следва да бъдат приемани при извършване на разплащания. Съгласно чл. 128, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз евробанкнотите са законно платежно средство, което предполага задължителното им приемане по пълен номинал при наличие на задължение за плащане. Търговец не може да откаже плащане с евробанкноти в брой, освен ако страните предварително не са договорили друг начин на плащане, съобщават от БНБ.

Съгласно Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г. относно обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите приемането на евробанкнотите при разплащанията на дребно следва да бъде правило, в т.ч. и банкнотите с висок номинал (200 € и 500 €). Отклонение от това правило е допустимо единствено при наличие на обективни причини, съответстващи на „принципа на добросъвестност“. Такъв отказ може да бъде оправдан в конкретен случай, когато търговецът не разполага с достатъчно налични средства, за да върне ресто, или когато номиналната стойност на банкнотата е очевидно несъразмерна спрямо дължимата сума.

Недопустимо е при разплащания в брой търговците изначално да отказват плащане с конкретен номинал евробанкноти.

