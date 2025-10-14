БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:57 мин.

Дмитро Дългополов: Локомотив и Нефтохимик са на съвсем различни нива

от БНТ
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Украинецът ще се изправи срещу бившия си отбор още при дебюта си за Нефтохимик.

Дмитро Долгополов
Снимка: Снимка: Елин Бошуров
Дмитро Долгополов е едно от новите попълнения на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас). Още в първия си официален мач, в събота от 19:30 в София в полуфинала за Суперкупата на България, той ще се изправи срещу бившия си тим Локомотив Авиа (Пловдив). Ето каква каза за официалния клубен сайт 32-годишният украински разпределител, който е вдигал титлата в три страни (родината си, Хърватия и Естония), а с Локо стана вицешампион у нас миналия сезон.

– Адаптирахте ли се вече в Бургас и как намирате града?
– Всичко е страхотно. Прекарах цялото лято в Бургас, като ръководството на ВК Нефтохимик 2010 създаде всички условия за моето комфортно пребиваване.

– Какво е новото за вас в съблекалнята на ВК Нефтохимик 2010 и отношенията в един български отбор в сравнение с досегашния ви период у нас?
– Не мога да кажа, че има нещо ново за мен в съблекалнята. Имаме страхотен отбор, създаваме си свои малки традиции и навици, които правят атмосферата в тима ни възможно най-комфортна, за да постигнем целите си.

– Коя е основната разлика с бившия ви отбор Локомотив?
– Благодарен съм на хората, особено на играчите, с които работих в Пловдив, и, разбира се, на феновете за миналия сезон. Това беше много труден и ценен сезон. Но не е тайна, че Локомотив и Нефтохимик са на съвсем различни нива по отношение на условията и подготовката на своите състезатели. Сега се интересувам само от това, което се случва в моя отбор.

– С какви чувства ще се изправите срещу Локомотив в полуфинала за Сепуркупата на България в събота?
– Само с едно чувство: ще бъде интересен мач.

– От какво значение е присъствието на суперзвезда като Матей Казийски в състава на съперника?
– Радвам се за Локомотив и феновете на отбора, че успяха да добавят такъв играч към състава си, макар и само за кратък период.

– Какво е новото, което старши треньорът Франческо Кадеду внася в тренировките и в мачовете от ваша гледна точка?
– Кеки е опитен треньор, с ясна визия за това как трябва да изглежда нашият отбор. Радвам се, че мога да работя с него.

– Разкажете ни за детството и началото на кариерата си – къде сте роден, как сте израсъл, в кои отбори ви е било най-трудно и къде сте се чувствали най-добре?
– Роден съм и израснах в малкия град Луцк, където все още живеят родителите ми. Имаше както трудни, така и щастливи моменти във всеки отбор – това е част от играта. Имам много спомени за местата и отборите, където имах щастието да играя. Но съм доволен от това къде съм сега.

– Имате ли хобита?
– Мисля, че ще прозвучи скучно за повечето хора, но през последните няколко години се заинтересувах много от фондовата борса и започнах да ѝ посвещавам доста от свободното си време.

– Какво бихте казали на феновете на ВК Нефтохимвик 2010?
– Елате на мачовете ни – обещавам, че ще бъде забавно.

#Дмитро Дългополов #ВК Нефтохимик 2010 Бургас

