Днес отново не работи Третата линия на метрото в София

Линията, която свързва кварталите „Хаджи Димитър“ и „Горна Баня“, няма да бъде в движение и днес. Причината е планирана актуализация на софтуера и системите за управление на трите нови станции от разширението на метрото.

За пътуващите е осигурен заместващ автобусен транспорт, който обслужва всички спирки по маршрута на Третата линия. Автобусите спират близо до входовете на метростанциите, за да се осигури удобна връзка за пътниците.

Очаква се движението на метрото по тази линия да бъде възстановено след приключване на техническите дейности.