Днес отново не работи Третата линия на метрото в София

възстановено движението метрото станция хаджи димитър
Линията, която свързва кварталите „Хаджи Димитър“ и „Горна Баня“, няма да бъде в движение и днес. Причината е планирана актуализация на софтуера и системите за управление на трите нови станции от разширението на метрото.

За пътуващите е осигурен заместващ автобусен транспорт, който обслужва всички спирки по маршрута на Третата линия. Автобусите спират близо до входовете на метростанциите, за да се осигури удобна връзка за пътниците.

Очаква се движението на метрото по тази линия да бъде възстановено след приключване на техническите дейности.

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Новите сутрешни навици на младите: как матча и растителните млека изместват кафе и прясно мляко
Новите сутрешни навици на младите: как матча и растителните млека изместват кафе и прясно мляко
Архангеловден – денят на ангелите, които пазят хората Архангеловден – денят на ангелите, които пазят хората
Готови ли са българските училища да използват изкуствения интелект? Готови ли са българските училища да използват изкуствения интелект?
Репортаж за Общинския културен институт "Красно село" Репортаж за Общинския културен институт "Красно село"
"От Египет до Скандинавия" в Етнографския музей в Разград "От Египет до Скандинавия" в Етнографския музей в Разград
Нина Николина представя новия си сингъл "Страх от високо" Нина Николина представя новия си сингъл "Страх от високо"
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...
Николай Денков: В бюджета има нагли искания Николай Денков: В бюджета има нагли искания
Лавров готов на среща с рубио Лавров готов на среща с рубио
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“ Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
И днес няма да работи третата линия на метрото
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
