До половин милион души загиват от змийско ухапване годишно, сочи проучване

Ухапванията от отровни змии причиняват смъртта на значително повече хора по света, отколкото показват официалните статистики, сочи ново проучване, цитирано от „Сайънс дейли“.

По приблизителни оценки между 274 000 и 513 000 души загиват всяка година от змийско ухапване. Около седем милиона са пострадалите от отравяне, а над 800 000 от оцелелите остават с трайни увреждания.

Изследователи от Ливърпулското училище по тропическа медицина стигат до заключението, че по отношение на змийските ухапвания е налице криза с данните. В повече от половината държави, където отровните змии представляват заплаха, не се води отчет за това колко хора са били ухапани или са пострадали.

В селските райони на Субсахарска Африка и Южна Азия голяма част от пострадалите живеят на часове път от най-близката клиника, нямат достъп до транспорт или търсят помощ от традиционни лечители. В резултат техните случаи никога не попадат в националните здравни статистики.

За да преодолее тази празнина, екипът провежда проучване, включващо 79 държави. То има за цел да очертае глобалния мащаб на отравянията вследствие на змийски ухапвания и свързаните с тях смъртни случаи.

Резултатите показват, че отравянията от змийски ухапвания са криза със значително по-голям мащаб, отколкото показват официалните данни, като Субсахарска Африка е най-тежко засегнатият регион.

Картографирането на проблема на ниво отделни държави е първата важна стъпка за постигането на целта на Световната здравна организация за намаляване наполовина на смъртността и случаите на трайна инвалидност, произтичащи от змийски ухапвания, посочват изследователите.