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До половин милион души загиват от змийско ухапване годишно, сочи проучване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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половин милион души загиват змийско ухапване годишно сочи проучване
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Ухапванията от отровни змии причиняват смъртта на значително повече хора по света, отколкото показват официалните статистики, сочи ново проучване, цитирано от „Сайънс дейли“.

По приблизителни оценки между 274 000 и 513 000 души загиват всяка година от змийско ухапване. Около седем милиона са пострадалите от отравяне, а над 800 000 от оцелелите остават с трайни увреждания.

Изследователи от Ливърпулското училище по тропическа медицина стигат до заключението, че по отношение на змийските ухапвания е налице криза с данните. В повече от половината държави, където отровните змии представляват заплаха, не се води отчет за това колко хора са били ухапани или са пострадали.

В селските райони на Субсахарска Африка и Южна Азия голяма част от пострадалите живеят на часове път от най-близката клиника, нямат достъп до транспорт или търсят помощ от традиционни лечители. В резултат техните случаи никога не попадат в националните здравни статистики.

За да преодолее тази празнина, екипът провежда проучване, включващо 79 държави. То има за цел да очертае глобалния мащаб на отравянията вследствие на змийски ухапвания и свързаните с тях смъртни случаи.

Резултатите показват, че отравянията от змийски ухапвания са криза със значително по-голям мащаб, отколкото показват официалните данни, като Субсахарска Африка е най-тежко засегнатият регион.

Картографирането на проблема на ниво отделни държави е първата важна стъпка за постигането на целта на Световната здравна организация за намаляване наполовина на смъртността и случаите на трайна инвалидност, произтичащи от змийски ухапвания, посочват изследователите.

#отровни змии #ухапвания #смъртност

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