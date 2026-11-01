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Ел Ниньо ще продължи до февруари и ще се засилва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 03:02 мин.
По света
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следващото климатично явление ниньо очаква постави рекорди интензивност предупреждават експерти
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Метеорологичното явление Ел Ниньо, което влияе върху температурите и валежите в различни региони на света, ще продължи да се засилва през следващите месеци. Прогнозира се, че то ще достигне много висока интензивност до края на 2026 г., като ефектите му ще се усещат през цялата 2027 г., твърди Player, позовавайки се на базираната в Женева Световната метеорологична организация (СМО).

Самото Ел Ниньо е причинено от периодично затопляне на повърхностните води в източната част на Тихия океан и е свързано с отслабване на пасатите. Обикновено се повтаря на всеки две до седем години и може да увеличи риска от наводнения, суши, екстремни горещини и други опасни метеорологични явления.

Тази година то се оказа особено силно. Според прогнозите вероятността Ел Ниньо да продължи до февруари 2027 г. се приближава до 100%. Основният фактор, който движи по-нататъшното развитие на това явление, са необичайно високите температури на морето в тропическата част на Тихия океан. Според СМО температурите на морската повърхност в централния и източния екваториален океан са били средно с 1,5 градуса по Целзий над нормалните от май до юли. През юли отклонението достигна 2 градуса, а в края на юли и средата на август отделните седмични показания достигнаха 2,2–2,6 градуса. Температурите в дълбокия океан в някои райони през юли и началото на август бяха с повече от 8 градуса над средните. СМО отбелязва, че настоящите прогнози се характеризират с високо ниво на съгласие сред експертите: „Това е първият път, когато ситуация с Ел Ниньо е оценена толкова ясно“, се казва в доклада. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш също отбеляза засилването на явлението, отбелязвайки, че то „става все по-мощно пред очите ни“.

В същото време генералният секретар на СМО Селесте Сауло предупреди да не се оценяват бъдещите въздействия единствено въз основа на интензитета на Ел Ниньо. Те ще зависят от географското местоположение на даден регион и местното време на годината, както и от състоянието на Индийския и Атлантическия океан. Според многомоделни прогнози за септември–ноември вероятността от температури над средните се увеличава в почти всички сухоземни региони. В същото време, моделите на валежите може да са в съответствие с типичната атмосферна реакция на силно явление Ел Ниньо.

#продължителност #засилване #февруари #Ел Ниньо

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