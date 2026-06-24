Доайенът на вестникарството на 90 години: Любен Генов получи Почетния знак на президента

Фотоизложба, посветена на 90-годишнината на доайена на българското вестникарство Любен Генов, откриха тази вечер в София.

Експозицията "Журналистиката – моята стихия. Любен Генов на 90" представя близо 70 години от професионалния му път чрез архивни фотографии.

В Клуба на фоторепортера са показани между 30 и 40 кадъра, проследяващи работата му като журналист, редактор и главен редактор на едни от най-влиятелните български издания.

Организаторите определят изложбата не само като разказ за живота на Любен Генов, но и като своеобразен поглед към историята на българската журналистика.

Държавният глава Илияна Йотова удостои Любен Генов с Почетния знак на президента.

СНИМКИ:БТА