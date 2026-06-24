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"Чамбао" празнуват 25 години на сцената в София и Бургас

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
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Снимка: БТА
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Горещи ритми с юбилеен привкус. "Чамбао" празнува 25 години на сцената и на българска сцена. Избраха София и Бургас за ексклузивните концерти. Култовата вокалистката Ла Мари открехна малко завесата преди шоуто тази вечер.

"Покито а поко" или "Полека - полека", 25 години. "Чамбао" пораснаха и както се пее в едноименния им хит, важното е да се движиш, но не заради самото движение, а за да пораснеш.

Ла Мари,"Чамбао": "Песента "Покито а поко" определя точно тези 25 години. Не да бързаш, а да стигнеш до състоянието, в което харесваш това, което правиш. Както аз, с музиката, да пея, да създавам настроение."

Запазената им марка "фламенко чил" намира нови и нови пътеки и съмишленици. В юбилейното турне акцентът е новият албум "Chambao 25 Aniversario“.

Ла Мари,"Чамбао":Не обичам да събирам нито вещи, нито емоции, за да имам пространство да създавам нови неща."

Мари преминава през тежки здравословни битки. И се опитва да предаде силата и енергията и на другите, с книгата „Влюбена в живота, макар понякога да боли“и музикалните срещи.

Ла Мари,"Чамбао": "Музиката винаги помага. Тя въздейства на клетките и ни пренарежда."

"Чамбао" е емоция, среща на мелодия, истории и изненади, част от които е самата публика, особено в България

Тази вечер музикалното пътешестие започва в София, утре се пренася в Бургас.

#25 години #Чамбао #отбелязване

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