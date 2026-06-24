„Достойните българи“: Журналистът от БНТ Мая Димитрова беше сред отличените

Журналистът от “По света и у нас" Мая Димитрова получи знака на вестник "24 часа" - "Достоен българин". Отличието е за двата й филма - "Основание за безпокойство" и "Архитекти на хаоса". Днес нови, 29 достойни българи се присъединиха към общността на хората, които вдъхновяват и правят добро. Инициативата, на която БНТ е медиен партньор се проведе за 23-ти път.

Стореното добро винаги се връща. Такава е историята на 14-годишният Кристиян Николов от село Долна Вереница, Монтанско. Той намерил дамска чанта с документи и 5 хиляди лева, изпаднала от лек автомобил. Върнал я на семейство от същото село. И се оказало, че същите тези хора оказали помощ на Кристиян преди години, когато паднал с колелото си.

БНТ: „Замисли ли се за миг поне да не върнеш парите?“ Кристиян Николов, 14 години: „Не, не се замислих, то като не е мое и аз съм научен да не се възползвам от тези пари.“ БНТ: „Трябва ли хората да правят добро, такова подобно на твоето?“ Кристиян Николов, 14 години: „Трябва, защото се връща с добро.“

Десетки истории като тази на Кристиян бяха разказани днес. За 11-годишно момиче продавало гривни, за да спаси болна приятелка, за лекар - лицев-хирург, спасил две сестри от удавяне, за граничен полицай, вадил ранени от катастрофирал автобус. Две от наградите „Достоен българин" връчи президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Тези хора трябва да бъдат познати. Това са достойните хора на България. Да, те не са шумни. Те не обичат, една голяма част от тях, които познавам, прожекторите и светлините. Те изповядват едно верую, което е и мое верую. Че по-добре е да си вършиш работата без шум, а трудът да създава този шум за твоята работа.“

Журналистът от "По света и у нас" Мая Димитрова също получи наградата "Достоен българин",защото повдигна нов дебат за тайната Чернобил, и защото с филмите си търси и намира истината.

Мая Димитрова, журналист в БНТ: „Тази награда е признание за работата на целия екип, с който създадохме тези два филма - „Основание за безпокойство - архивите за българския Чернобил" и „Архитекти на хаоса". И двата филма поставят важни за обществото теми и се надявам да ни направят по-добри хора.“

От 19 години БНТ е медиен партньор на "Достойните българи".

Ивелина Димитрова, член на УС на БНТ: „Това, което правим ние е да разказваме историите на "Достойните българи", да ги накараме да оживеят в ефира на БНТ. Ще продължим да го правим, да разказваме историите на тихите герои, защото те имат силата да променят живота ни към по-добро.“

Сред наградените беше и примата на българската естрада Лили Иванова, заради събраните средства в подкрепа на артисти в беда. Наградата "Достоен българин" получиха и Дара и съпругът й д-р Ервин Иванов. Дара, защото ни даде повод за гордост, спечелвайки Евровизия, а съпругът й - защото я е убедил да не се отказва. БНТ1 ще предаде церемонията по награждаването на 5 юли от 13.30 часа.