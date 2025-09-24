БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Добрин Гьонов: Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Заместник-изпълнителният директор на БФС внесе яснота около отменената пресконференция с НАП и ГДНП.

Добрин Гьонов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз - Добрин Гьонов внесе яснота около съвместната пресконференция с НАП и ГДНП, която бе отменена.

Като причина той посочи фактът,че е установено, че част от футболистите, замесени в казуса със залагания на мачове, са го правили на срещи на своите отбори. Залози са правили още треньори и други служебни лица в клубовете.

„Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол от тези практики. На 10 септември тази година постъпи официално писмо от ГДНП в деловодството на БФС, в което ни представиха списък с 46 имена на играчи, треньори и служители от клубове за периода от 9 кръг на Първа лига и 10 на Втора професионална лига, които са залагали на срещи от българското първенство“, разкри Добрин Гьонов.

„В следствие на база дисциплинарния правилник, ДК е взел решение да ги накаже с парична санкция от 10 хиляди лева. Докато не бъде изплатена тази санкция те са със спрени състезателни права. Това е решение на ДК“, продължи Гьонов.

„Днес беше предвидена пресконференция на трите институции, но снощи беше взето решение тя да бъде отменена, защото проверката продължава. Беше установено, че част от футболистите са залагали и на собствени мачове. Това буди съмнения за манипулиране на мачове и затова беше взето решение пресконференцията да бъде отложена, докато имаме повече яснота“, разкри още Добрин Гьонов.

#Български футболен съюз (БФС) #Добрин Гьонов

