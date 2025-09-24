Добрин Гьонов: Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз - Добрин Гьонов внесе яснота около съвместната пресконференция с НАП и ГДНП, която бе отменена.

Като причина той посочи фактът,че е установено, че част от футболистите, замесени в казуса със залагания на мачове, са го правили на срещи на своите отбори. Залози са правили още треньори и други служебни лица в клубовете.

„Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол от тези практики. На 10 септември тази година постъпи официално писмо от ГДНП в деловодството на БФС, в което ни представиха списък с 46 имена на играчи, треньори и служители от клубове за периода от 9 кръг на Първа лига и 10 на Втора професионална лига, които са залагали на срещи от българското първенство“, разкри Добрин Гьонов.

„В следствие на база дисциплинарния правилник, ДК е взел решение да ги накаже с парична санкция от 10 хиляди лева. Докато не бъде изплатена тази санкция те са със спрени състезателни права. Това е решение на ДК“, продължи Гьонов.