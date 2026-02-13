БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекцията на Серхио Мигел Камареро се наложи над Берлин Рисайклинг Волейс с 3:1 в двубой от група С на надпреварата. 

Добромир Димитров и Лас Палмас запазват шансовете си за място на четвъртфиналите в Шампионската лига
Разпределителят Добромир Димитров и испанският Гуагуас Лас Палмас остават в борбата за четвъртфиналите в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Серхио Мигел Камареро тим се наложи над Берлин Рисайклинг Волейс с 3:1 (22:25, 30:28, 25:21, 26:24) в двубой от група С на надпреварата.

Лас Палмас има 6 точки в актива си (2 победи, 3 загуби), немският гранд е втори с 8 точки (3 победи, 2 загуби).

Ако испанският шампион спечели с 3:0 или 3:1 гейма последната си среща - срещу Лви Прага, има шанс да продължи напред към четвъртфиналите. Но това минава и през загуба на Берлин Рисайклинг от непобедения до момента отбор на Перуджа. Срещата с чешкия първенец е на 18 февруари (сряда) от 20:00 ч. б.в.

