Добромир Карамаринов: Имаме млади състезатели, бъдещето е пред тях

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов похвали българските състезатели, които участват на световното първенство в зала в полския град Торун. Той изрази увереност, че нашите атлети ще могат да направя успешно трудния преход от юношеския към мъжкия и женския професионален спорт и благодари на Българската федерация по лека атлетика за положените усилия.

„Радващото е, че повечето български състезатели са представители на т.нар. млада вълна, която от няколко години прави фурор не само на българско и регионално ниво, но и на европейско и световно. Това са едни млади хора, които бъдещето е пред тях и аз съм много радостен, че Българска федерация лека атлетика полага грижи за тях и този преход, който винаги е бил труден от юношеска възраст към мъже и жени сега се надявам да стане много по-плавно, което е благодарение на усилията на федерацията“, каза Карамаринов през медиите в Торун.

Полският град приема за втори път голям шампионат в зала след европейското първенство през 2021 година.

„Европейското първенство тук през 2021 година го проведохме при екстремни условия, защото беше пандемията от КОВИД. Тогава Европейската атлетика решихме да покажем, че именно в тези предизвикателни времена може да се провеждат състезания. Състезанието обаче беше пред празни трибуни, но въпреки това атлетите бяха изключително радостни, че имат възможност да се състезават. Именно през пролетта на 2021 година ние показахме, че въпреки всички предизвикателства е възможно да се провежда състезание и състезателите трябва да продължат да тренират, защото това е основната им работа“, добави Карамаринов.

„Така че 2021 година беше проведено при много трудни условия, но от друга страна показа, че европейско може да се провежда и при такива условия и беше голям стимул за състезателите. Още през лятото в Токио на Олимпийските игри това нещо си пролича и там се постигнаха наистина много високи резултати", завърши Карамаринов.