Добруджа запази перфектния си актив у дома след пълен обрат срещу ЦСКА 1948

Добруджа нанесе първа загуба на ЦСКА 1948. Добричкият тим стигна във втори пореден домакински мач до обрат и спечели с 2:1, след като изоставаше в резултата. С успеха си Добруджа има в актива си вече 6 точки, докато столичани остават със 7 точки в актива си.

Гостите стигнаха до гол още при първата си по-сериозна атака в 5-ата минута, но след проверка на ситуацията с ВАР попадението на Мамаду Диало бе отменено заради засада.

Все пак ЦСКА 1948 откри резултата в 25-ата минута. Георги Русев центрира от свободен удар почти от ъгъла за изпълнение на корнер отдясно, а капитанът Емил Ценов засече топката с глава и вкара за 1:0.

След началото на второто полувреме Добруджа бе по-настоятелният отбор и логично успя да навакса изоставането си. В 75-ата минута Айкут Рамадан получи топката отдясно и пусна пас назад в наказателното поле на ЦСКА 1948, където с топовен изстрел Антон Иванов вкара за 1:1.

В 89-ата минута Рамадан центрира отляво с далечен пас в наказателното поле на гостите, където Ивайло Михайлов с глава вкара победния гол за Добруджа.