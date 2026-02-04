БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Доклад на "Хюман райтс уоч": Тръмп превръща страната си в авторитарна държава

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Според организацията, демокрацията в света се е върнала на нивото от 1985 г.

Снимка: БТА
Доналд Тръмп превръща страната си в авторитарна държава, предупреждава "Хюман райтс уоч" в годишния си доклад за състоянието на човешките права по света.

Според правозащитната организация, завръщането в Белия дом на милиардера е засилило низходящата спирала в областта на човешките права. "Хюман райтс уоч" изтъква разполагането на маскирани имиграционни агенти, които са провели "стотици акции, при които е имало ненужно насилие".

Според организацията, демокрацията в света се е върнала на нивото от 1985 година. "Русия и Китай са по-малко свободни днес, отколкото преди 20 години. Същото важи и за Съединените щати", се казва в доклада.

България е спомената два пъти. В ЕС най-високите стойности на бедност и неравенство за 2025 г. са в нашата страна - 30,3%. Освен това се казва, че България, Унгария и Словакия са сред държавите, които не са изпълнили по-голямата част от препоръките на ЕС в областта на върховенството на правото.

#Доналд Тръмп #доклад #хюман райтс уоч

