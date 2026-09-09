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Доклад на Конкреса на САЩ: България е особено уязвима за руските хибридни атаки

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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България е изложена на руски хибридни заплахи по няколко направления, става ясно от официалния доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ, публикуван на 11 август.

В документа има специални глави за страните от Източния фланг на НАТО. Най-голяма част от проучването за Румъния и България е отделена на заглушаването на GPS-сигналите в Черно море. Посочва се, че страната ни е особено уязвима от руското зловредно информационно влияние и дезинформацията. Според доклада руските хибридни атаки срещу страни от ЕС са се увеличили четири пъти в периода от 2023 до 2024 година.

#руски хибридни атаки #уязвима #Конгреса на САЩ #доклад #България

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