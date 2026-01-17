БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Домен Превц спечели първия старт от Световната купа по ски скок в Сапоро

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Подиумът беше допълнен от представителите на домакините - Наоки Накамура и Рен Никайдо.

домен превц първия старт световната купа ски скок сапоро
Домен Превц от Словения спечели първия старт от Световната купа по ски скок на голяма шанца в японския зимен център Сапоро.

Лидерът в генералното класиране стигна до успеха след по-силен втори опит и събра 285.7 точки, изпреварвайки представителите на домакините Наоки Накамура (263.6) и Рен Никайдо (257.6). Превц записа скокове от 132.0 и 141.0 метра.

Австриецът Ян Хьорл, който водеше след първата част на състезанието, остана на четвърто място с 256.4.

Най-добрият български състезател Владимир Зографски не участва в стартовете този уикенд.

В подреждането за Световната купа словенецът, Превц, е начело с 1314 точки, следван от японеца Рьою Кобаяши с 867 и Рен Никайдо със 721. Зографски е на 15-о място с 288 точки.

В неделя в Сапоро предстои още един кръг от Световната купа по ски скок.

