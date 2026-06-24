Доналд Тръмп ще връчи трофея на световния шампион от Мондиал 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи шампионския трофей на победителя на Мондиал 2026. Новината беше потвърдена от президента на ФИФА Джани Инфантино, който разкри, че двамата ще участват заедно в церемонията след финала на турнира.

Решителният двубой на световното първенство е насрочен за 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, където ще бъде коронован новият световен шампион.

"Ще бъдем заедно с президента, ще се насладим на финала и ще участваме заедно в церемонията по връчване на трофея на новия шампион, разбира се“, заяви Инфантино.

Тръмп направи сравнително малко публични изяви от началото на шампионата, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико, но ще има централна роля в кулминацията на турнира.

Подобно участие на американския президент имаше и по време на световното клубно първенство, проведено в САЩ през миналата година. Очаква се присъствието му на финала да бъде сред най-коментираните моменти около церемонията по награждаването на новия световен шампион.