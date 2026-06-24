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Доналд Тръмп ще връчи трофея на световния шампион от Мондиал 2026

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Спорт
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че държавният глава на САЩ ще участва в церемонията след финала на Мондиал 2026 на „МетЛайф Стейдиъм“

Доналд Тръмп ще връчи трофея на световния шампион от Мондиал 2026
Снимка: БГНЕС
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи шампионския трофей на победителя на Мондиал 2026. Новината беше потвърдена от президента на ФИФА Джани Инфантино, който разкри, че двамата ще участват заедно в церемонията след финала на турнира.

Решителният двубой на световното първенство е насрочен за 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, където ще бъде коронован новият световен шампион.

"Ще бъдем заедно с президента, ще се насладим на финала и ще участваме заедно в церемонията по връчване на трофея на новия шампион, разбира се“, заяви Инфантино.

Тръмп направи сравнително малко публични изяви от началото на шампионата, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико, но ще има централна роля в кулминацията на турнира.

Подобно участие на американския президент имаше и по време на световното клубно първенство, проведено в САЩ през миналата година. Очаква се присъствието му на финала да бъде сред най-коментираните моменти около церемонията по награждаването на новия световен шампион.

#Доналд Тръмп президент #Мондиал 2026 #Джани Инфантино

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