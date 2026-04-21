Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че удължава прекратяването на огъня с Иран, докато не бъдат до предоставяне на предложенията на Техеран и до приключване на обсъжданията.

В пост в социалната мрежа Трут Сошъл той заяви, че решението му е по искане на Пакистан за задържане на удари, докато иранското ръководство и представители не излязат с единни предложения.

Тръмп посочва, че е наредил на военните да продължат военноморската блокада на иранските пристанища и да останат в готовност за действия.