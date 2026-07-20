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Доналд Тръмп връчи световната титла на Испания

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Президентът на САЩ награди световните шампиони

церемония награждаване световното първенство футбол галерия
Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп връчи титлата на новия световен шампион по футбол Испания. "Ла Фурия" победи с 1:0 след продължения Аржентина, а победното попадение бе дело на резервата Феран Торес в 106-ата минута.

Тръмп, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино, предадоха трофея в ръцете на капитана Родри, който бе избран и за "Най-добър футболист" в турнира. Преди това американският президент даде и сребърните медали на аржентинските футболисти.

За Испания това е втора световна титла след триумфа в Южна Африка през 2010 година.

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#Световно първенство по футбол 2026 г. #Национален отбор на Испания по футбол # Доналд Тръмп

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