Доналд Тръмп връчи световната титла на Испания

Американският президент Доналд Тръмп връчи титлата на новия световен шампион по футбол Испания. "Ла Фурия" победи с 1:0 след продължения Аржентина, а победното попадение бе дело на резервата Феран Торес в 106-ата минута.

Тръмп, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино, предадоха трофея в ръцете на капитана Родри, който бе избран и за "Най-добър футболист" в турнира. Преди това американският президент даде и сребърните медали на аржентинските футболисти.

За Испания това е втора световна титла след триумфа в Южна Африка през 2010 година.