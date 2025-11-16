БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Донован Мичъл подпечата успеха на Кливланд над Мемфис у дома

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Донован Мичъл подпечата успеха на Кливланд над Мемфис у дома
Снимка: БТА
Донован Мичъл реализира 14 точки, включително три тройки в последната четвърт, при победата на Кливланд срещу гостувания Мемфис със 108:100 в мач от редовния сезон на НБА.

Успехът е шести за Кливланд в последните осем срещи на отбора.

Мичъл завърши с общо 30 точки, а Евън Мобли допринесе с 22 точки и 13 борби, за да наваксат Кавалиърс изоставане от 11 точки.

Джарън Джаксън-младши отбеляза 26 точки, а Санти Алдама завърши с 12 точки и 11 борби за Гризлис, които допуснаха четвърто поредно поражение.

Денвър спечели гостуването си на Минесота със 123:112 в друг двубой от вечерта в НБА. Никола Йокич се отчете с „трипъл-дабъл“ от 27 точки, 12 борби и 10 асистенции за победителите, докато Арън Гордън се включи с 23 точки и 10 борби. Нъгетс записаха успех в седми пореден двубой.

Джулиъс Рандъл вкара 26 точки, като добави 6 борби и 7 асистенции за домакините от Минесота.

Оклахома Сити Тиндър се наложи със 109:96 над Шарлът като гост след 33 точки на Шей Гилджъс-Алекзандър. Тъндър спечелиха пети пореден мач, А Чет Холмгрен се отчете с 25 точки за успеха. Майлс Бриджис завърши с 15 точки за Хорнетс.

Торонто надигра Индиана със 129:111 като гост в друга среща от НБА, в която Ар Джей Барет и Якоб Пьолтл отбелязаха по 22 точки. Брандън Инграм допринесе с 19 точки, а Скоти Барнс реализира 14 точки и 11 борби за Раптърс, който спечелиха трети пореден двубой и седми от последните осем.

Лос Анджелис Лейкърс се наложи при гостуването си на Милуоки със 119:95. Лука Дончич поведе Лейкърс с 41 точки, 9 борби и 6 асистенции, а Остин Рийвс завърши с 25 точки за втората поредна победа на отбора.

За домакините най-резултатен беше Янис Адетокунбо с 32 точки, 10 борби и 5 асистенции.

#НБА 2025/2026

