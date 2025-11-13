Никола Йокич поведе Денвър към четири поред след 55-точкова лекция

Играчът на Денвър Нъгетс - Никола Йокич, поведе отбора си към четвърта поредна победа, този път със 130:116 срещу Лос Анджелис Клипърс в Националната баскетболна асоциация (НБА). Сръбската звезда изравни най-доброто си постижение през този сезон от 55 точки, а към тях добави 6 асистенции и 12 борби. Носителят на приза за "Най-полезен играч" от 2021, 2022 и 2024 година стреля 6 пъти отдалеч, реализирайки 5 от опитите си, а общата му успеваемост при стрелбата беше 78.3 процента.

Арън Гордън помогна с 18 точки и 5 борби, а Джамал Мъри приключи срещата с 15 пункта, 4 асистенции и 5 борби. За Клипърс Джеймс Хардън записа 23 точки, 5 асистенции и 8 борби, докато Джордан Милър отбеляза 22 точки, включително 5 тройки.

Тимът от Денвър вече е с баланс от 9 победи и 2 загуби, задържайки се на второто място в Западната конференция. За ЛА Клипърс ситуацията е далеч по-сложна, като това беше осмо поражение от началото на сезона при само 3 успеха. Калифорнийци са без двама от ключовите си играчи - Брадли Бийл е аут до края на сезона с тежка контузия, а Кауай Ленърд ще отсъства поне още няколко мача.

Стеф Къри напомни за себе си във втория мач след завръщането си при победата на Голдън Стейт Уориърс срещу Сан Антонио Спърс със 125:120. Често определяния като "най-велик стрелец на всички времена" отбеляза 46 точки при обща успеваемост от 52 процента и 15 от 16 реализирани опита от наказателната линия. 22 от точките на Къри дойдоха в една четвърт (третата) - 43-и път в кариерата му с такова постижение, което е и рекорд за НБА. Джими Бътлър добави 28 точки, 8 асистенции и 6 борби за тима на Голдън Стейт, а Моузес Мууди завърши с 19 точки. За "шпорите" Виктор Уембаняма (31 точки, 10 асистенции и 15 борби) и Стефон Касъл (23 точки, 10 асистенции и 10 борби) записаха "трипъл-дабъли".

Бостън Селтикс се върна на победния път след успех със 131:95 срещу отбора на Мемфис Гризлис. Пейтън Причард поведе отбора на "келтите" с 24 точки, 9 асистенции и 6 борби при 53.3 процента успеваемост на стрелбата. Дерик Уайт добави 20 точки, 4 асистенции и 5 борби, а Джейлън Браун отбеляза 19 пункта, 6 асистенции и 6 борби. "Гризлитата" бяха задържани под 100, а най-много точки за тях отбеляза Джейрън Джаксън Джуниър с едва 18.

Детройт Пистънс надигра Чикаго Булс със 124:113 и вече е с баланс от 10 победи и само 2 загуби от началото на сезона. Пол Рийд вкара 28 точки за "буталата", а към тях добави 6 асистенции и 13 борби. За "биковете" Матас Бузелис завърши с "дабъл-дабъл" с 21 точки и 14 борби.