Шампионът Оклахома се разправи с Лейкърс

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Лука Дончич приключи срещата със скромните за него 19 точки.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки и даде девет асистенции за три части, докато Оклахома Сити Тъндър разгроми Лос Анджелис Лейкърс с 121-92 в сряда вечерта.

Айзейя Джо добави 21 точки за Тъндър, които подобриха най-добрия си баланс в лигата до 12-1. Оклахома Сити вече е в серия от убедителни победи над два от водещите отбори на Западната конференция, след като във вторник надви Голдън Стейт Уориърс с 126-102.

Лейкърс се бориха в атака, като Лука Дончич беше ограничен до 19 точки при 7/20 стрелба, далеч под средното си 37.1 точки на мач. Остин Рийвс, който имаше средно 30.3 точки, отбеляза само 13 точки при 4/12 стрелба.

Оклахома Сити игра без Лу Дорт, който обикновено покрива Дончич, поради натоварване на горната част на трапецовидния мускул, но защитата на Тъндър остана непоколебима.

Лейкърс играха и без Леброн Джеймс, въпреки че той се завърна на тренировка за първи път този сезон и участва в занимания с G League отбора на клуба по-рано през деня.

