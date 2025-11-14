БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЛеБрон Джеймс проведе първа тренировка със Саут Бей Лейкърс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс е все по-близо до завръщане.

Лос Анджелис Лейкърс Леброн Джеймс
Снимка: БТА
Слушай новината

Баскетболната звезда ЛеБрон Джеймс проведе тренировка със Саут Бей Лейкърс - отбора в Лигата за развитие на НБА, собственост на Лос Анджелис Лейкърс, съобщи ESPN.

Ветеранът взе участие в първия си тренировъчен мач след шестмесечно отсъствие. Той пропусна целия тренировъчен лагер на Лейкърс през лятото, както и първите 12 мача от редовната кампания, като за последно игра при отпадането на „езерняците“ в първия кръг на плейофите миналия сезон.

Според близки до ESPN източници тренировката на Джеймс, е била „интензивна“ и самият той не е почувствал дискомфорт поради травмата, която го държа далеч от паркета. Той се възстановява от ишиас, който засяга кръста и десния му крак.

Четирикратният носител на приза за „Най-полезен играч“ ще навърши 41 години в края на следващия месец, а при завръщането си ще стане първия баскетболист, играл в 23 последователни сезона в НБА. Джеймс става шампион в надпреварата четири пъти - през 2012, 2013, 2016 и 2020 година.

Свързани статии:

ЛеБрон Джеймс ще се подготвя с отбор от G Лигата
ЛеБрон Джеймс ще се подготвя с отбор от G Лигата
Баскетболната суперзвезда все още не е играл за ЛА Лейкърс от...
Чете се за: 01:27 мин.
#Леброн Джеймс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
1
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
2
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
3
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
4
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Баскетбол

Финикс Сънс победи Индиана Пейсърс за пета поредна победа в НБА
Финикс Сънс победи Индиана Пейсърс за пета поредна победа в НБА
Фенербахче спря устрема на Апоел в Евролигата Фенербахче спря устрема на Апоел в Евролигата
Чете се за: 03:15 мин.
Силен Коди Милър-Макинтайър при осма победа на Цървена звезда в Евролигата Силен Коди Милър-Макинтайър при осма победа на Цървена звезда в Евролигата
Чете се за: 04:00 мин.
Пуснаха в продажба билетите за мачовете на националните отбори на България за жени и мъже по баскетбол Пуснаха в продажба билетите за мачовете на националните отбори на България за жени и мъже по баскетбол
Чете се за: 01:22 мин.
Никола Йокич поведе Денвър към четири поред след 55-точкова лекция Никола Йокич поведе Денвър към четири поред след 55-точкова лекция
Чете се за: 03:37 мин.
Шампионът Оклахома се разправи с Лейкърс Шампионът Оклахома се разправи с Лейкърс
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Красимир Георгиев и Габриела Сашова в продължение на поне две години са измъчвали и убивали с особена жестокост десетки животни
Красимир Георгиев и Габриела Сашова в продължение на поне две...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл" Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ