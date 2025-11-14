ЛеБрон Джеймс проведе първа тренировка със Саут Бей Лейкърс

Баскетболната звезда ЛеБрон Джеймс проведе тренировка със Саут Бей Лейкърс - отбора в Лигата за развитие на НБА, собственост на Лос Анджелис Лейкърс, съобщи ESPN.

Ветеранът взе участие в първия си тренировъчен мач след шестмесечно отсъствие. Той пропусна целия тренировъчен лагер на Лейкърс през лятото, както и първите 12 мача от редовната кампания, като за последно игра при отпадането на „езерняците“ в първия кръг на плейофите миналия сезон.

Според близки до ESPN източници тренировката на Джеймс, е била „интензивна“ и самият той не е почувствал дискомфорт поради травмата, която го държа далеч от паркета. Той се възстановява от ишиас, който засяга кръста и десния му крак.

Четирикратният носител на приза за „Най-полезен играч“ ще навърши 41 години в края на следващия месец, а при завръщането си ще стане първия баскетболист, играл в 23 последователни сезона в НБА. Джеймс става шампион в надпреварата четири пъти - през 2012, 2013, 2016 и 2020 година.