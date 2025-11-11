БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЛеБрон Джеймс ще се подготвя с отбор от G Лигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Баскетболната суперзвезда все още не е играл за ЛА Лейкърс от началото на настоящата кампания през миналия месец.

леброн джеймс поведе лейкърс успеха вашингтон
Слушай новината

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс в Лигата за развитие на Националната баскетболна асоциация, подготвяйки се за 23-ия си сезон като професионалист, предава ESPN.

Треньорът на Лос Анджелис Лейкърс Джей Джей Редик обяви плана за 40-годишния нападател на "езерняците" в интервю преди мача с Шарлът Хорнетс. Редик първоначално каза, че Джеймс "вече тренира със Саут Бей", но по-късно беше уточнено, че подготовката ще започне по-късно тази седмица.

Четирикратният шампион от НБА все още не е играл за ЛА Лейкърс от началото на настоящата кампания през миналия месец. Той не е на разположение още от старта на тренировъчния лагер през лятото и оттогава се възстановява от ишиас. Отборът не е обявил точна дата за завръщането му на паркета, а самият Джеймс не е говорил пред медиите от края на септември.

Лейкърс започна сезона в лигата с баланс от 8 победи и 3 загуби, въпреки сериозни проблеми с контузени играчи. Освен ЛеБрон, от състава на калифорнийския тим отсъстваха Лука Дончич и Остин Рийвс, които вече са обратно в игра.

Свързани статии:

Лука Дончич върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)
Лука Дончич върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)
Словенецът спази традицията, а "езерняците" подчиниха Шарлът...
Чете се за: 04:45 мин.
#Леброн Джеймс #ЛА Лейкърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
4
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
6
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: НБА

Шоу на Кейд Кънингам спаси Детройт в НБА
Шоу на Кейд Кънингам спаси Детройт в НБА
Лука Дончич върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО) Лука Дончич върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 04:45 мин.
Ню Йорк Никс победи Бруклин Нетс, а Карл-Антъни Таунс записа 8-ия си "дабъл-дабъл" този сезон в НБА Ню Йорк Никс победи Бруклин Нетс, а Карл-Антъни Таунс записа 8-ия си "дабъл-дабъл" този сезон в НБА
Чете се за: 04:42 мин.
На 88-годишна възраст почина легендата на баскетбола Лени Уилкинс На 88-годишна възраст почина легендата на баскетбола Лени Уилкинс
Чете се за: 02:50 мин.
Никола Йокич с шести трипъл-дабъл за сезона при победата на Денвър над Индиана в НБА Никола Йокич с шести трипъл-дабъл за сезона при победата на Денвър над Индиана в НБА
Чете се за: 05:02 мин.
Плановете за НБА Европа набират скорост Плановете за НБА Европа набират скорост
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката? На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Идва ли краят на рекордно дългата бюджетна блокада в САЩ?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ