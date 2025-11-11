Лука Дончич върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)

Лука Дончич за пореден път попадна под светлините на прожекторите и се погрижи Лос Анджелис Лейкърс да се върне на правия път в НБА. Селекцията на Франк Вогъл се наложи над Шарлът Хорнетс със 121:111 в среща, изиграна в „Спектрум Сентър“. „Езерняците“ откриха ударно второто полувреме, в което заиграха ролята на лидери и до финалната сирена удържаха всеки опит за щурм на състава, воден от Чарлз Лий. Това бе достатъчно за калифорнийци да нанесат трето поредно поражение на „стършелите“ отвъд океана.

Тимът от Ел Ей има осем победи и три загуби, което му отрежда четвъртото място във временното класиране на Западната конференция, докато Хорнетс са с три успеха и седем поражения. На 13 ноември (четвъртък) Лейкърс ще имат визита на Оклахома Сити Тъндър, докато Шарлът ще домакинства на Милуоки Бъкс.

Откриващите минути се превърнаха в надстрелване. Остин Рийвс, Лука Дончич и ДеАндре Ейтън бяха под пара за гостите, докато от другата страна Колин Секстън, Майлс Бриджис и Кон Нюпъл отвръщаха на удара. Усилията на Бриджис и Нюпъл обаче наклониха везните в полза на домакините за аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

16 points & 6-6 from the floor!



Miles Bridges went OFF in the 1Q



Watch on NBA League Pass: https://t.co/H15sliQx0X pic.twitter.com/o4iVfjgHTS — NBA (@NBA) November 11, 2025

За промяна на статуквото трудно можеше да се говори и в следващата част, като обичайните заподозрени отново се откроиха в офанзивен план. Този път „езерняците“ имаха последната дума, разчитайки основно на Дончич и Рийвс, за да постигнат обрат и да се оттеглят в съблекалнята при 65:63.

This Lakers sequence to end the half...



Luka Dončić triple for 21 points.

Rui Hachimura with the great defense.

Austin Reaves beats the buzzer.



Lakers lead by 3 at the break! pic.twitter.com/HzdmSN3IQo — NBA (@NBA) November 11, 2025

Тимът от Ел Ей постави ударно начало на третата част, намирайки пътя към двуцифрената разлика, изкована основно от Руи Хачимура, Дончич, Ривс и Ейтън. Бриджис бе единственият лъч надежда за „стършелите“, но Дончич нямаше спиране и почти собственоръчно тласна „езерняците“ към 18-точков актив след 36 минути игрово време.

WE YOU LUKA.



He drives to the basket for the two-handed flush! pic.twitter.com/yu41Q21Iow — NBA (@NBA) November 11, 2025

Рийвс пое щафетата от своя съотборник при откриването на заключителната четвърт и спокойствието в тима от Ел Ей цареше с пълна сила. Постепенно усилията на Бриджис, Нюпъл и Секстън оставиха вратичка на отбора от щата Северна Каролина за финален щурм, но Хачимура и Дончич имаха други намерения, с които пратиха победата окончателно в гостуващия лагер.

Лука Дончич свърши доста работа за Лейкърс, прибирайки се в съблекалнята с 38 точки, 6 борби, 7 асистенции и 5 точни шута отвъд дъгата. Остин Рийвс се отчете с 24, 5 овладени под двата ринга топки и 7 завършващи подавания. Руи Хачимура се разписа с 21 точки, Деандре Ейтън регистрира 14 и 6 овладени под двата коша топки, Маркъс Смарт има 13, 6 завършващи паса и 7 откраднати топки.

Майлс Бриджис блесна с пълна сила за Хорнетс, приключвайки с 34 точки, 8 борби, 5 асистенции и 7 успешни стрелби от далечна дистанция. Кон Нюпъл финишира с 19 точки, 10 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи паса. Колн Секстън реализира 13.