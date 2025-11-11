БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Словенецът спази традицията, а "езерняците" подчиниха Шарлът Хорнетс в НБА.

Лука Дончич върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)
Снимка: Los Angeles Lakers/X

Лука Дончич за пореден път попадна под светлините на прожекторите и се погрижи Лос Анджелис Лейкърс да се върне на правия път в НБА. Селекцията на Франк Вогъл се наложи над Шарлът Хорнетс със 121:111 в среща, изиграна в „Спектрум Сентър“. „Езерняците“ откриха ударно второто полувреме, в което заиграха ролята на лидери и до финалната сирена удържаха всеки опит за щурм на състава, воден от Чарлз Лий. Това бе достатъчно за калифорнийци да нанесат трето поредно поражение на „стършелите“ отвъд океана.

Тимът от Ел Ей има осем победи и три загуби, което му отрежда четвъртото място във временното класиране на Западната конференция, докато Хорнетс са с три успеха и седем поражения. На 13 ноември (четвъртък) Лейкърс ще имат визита на Оклахома Сити Тъндър, докато Шарлът ще домакинства на Милуоки Бъкс.

Откриващите минути се превърнаха в надстрелване. Остин Рийвс, Лука Дончич и ДеАндре Ейтън бяха под пара за гостите, докато от другата страна Колин Секстън, Майлс Бриджис и Кон Нюпъл отвръщаха на удара. Усилията на Бриджис и Нюпъл обаче наклониха везните в полза на домакините за аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

За промяна на статуквото трудно можеше да се говори и в следващата част, като обичайните заподозрени отново се откроиха в офанзивен план. Този път „езерняците“ имаха последната дума, разчитайки основно на Дончич и Рийвс, за да постигнат обрат и да се оттеглят в съблекалнята при 65:63.

Тимът от Ел Ей постави ударно начало на третата част, намирайки пътя към двуцифрената разлика, изкована основно от Руи Хачимура, Дончич, Ривс и Ейтън. Бриджис бе единственият лъч надежда за „стършелите“, но Дончич нямаше спиране и почти собственоръчно тласна „езерняците“ към 18-точков актив след 36 минути игрово време.

Рийвс пое щафетата от своя съотборник при откриването на заключителната четвърт и спокойствието в тима от Ел Ей цареше с пълна сила. Постепенно усилията на Бриджис, Нюпъл и Секстън оставиха вратичка на отбора от щата Северна Каролина за финален щурм, но Хачимура и Дончич имаха други намерения, с които пратиха победата окончателно в гостуващия лагер.

Лука Дончич свърши доста работа за Лейкърс, прибирайки се в съблекалнята с 38 точки, 6 борби, 7 асистенции и 5 точни шута отвъд дъгата. Остин Рийвс се отчете с 24, 5 овладени под двата ринга топки и 7 завършващи подавания. Руи Хачимура се разписа с 21 точки, Деандре Ейтън регистрира 14 и 6 овладени под двата коша топки, Маркъс Смарт има 13, 6 завършващи паса и 7 откраднати топки.

Майлс Бриджис блесна с пълна сила за Хорнетс, приключвайки с 34 точки, 8 борби, 5 асистенции и 7 успешни стрелби от далечна дистанция. Кон Нюпъл финишира с 19 точки, 10 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи паса. Колн Секстън реализира 13.

