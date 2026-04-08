Доставиха бюлетините за изборите на 19 април в област Велико Търново

Във Великотърновска област бяха доставени бюлетините за предстоящите избори при строги мерки за сигурност, съобщиха от Областната администрация. Общо 180 000 броя бюлетини, както и други материали за изборите за Народно събрание на 19 април, пристигнаха с ескорт от полиция и жандармерия.

Със заповед на областния управител Валентин Михайлов изборните книжа ще бъдат съхранявани в специално подготвени помещения до предаването им на общинските администрации. Общините от региона ще получат бюлетините и изборните материали на 10 април по изготвен график, съобщи Валентин Михайлов.

На територията на област Велико Търново са разкрити 401 секции, както и шест подвижни.