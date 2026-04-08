Доставиха бюлетините за вота на 19 април в област Ловеч

В Областната администрация в Ловеч пристигнаха бюлетините за предсрочния вот на 19 април. Избирателните секции в областта са 263, от които пет подвижни, съобщиха от администрацията.

Предстои да бъдат доставени и разпределени по общини изборни материали, сред които чували, паравани, пликове и други. По график ще бъдат раздадени на общините бюлетините, ролки със специализирана хартия за машинното гласуване, устройствата за видеонаблюдение, печатите и изборните книжа.

В Областната администрация е готов и планът за действие на организационно-техническия екип в изборния ден и нощ. Определени са дежурните служители и техните задължения, мероприятията по изборния процес вървят по график и в срок, допълниха от институцията.