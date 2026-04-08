Доставиха бюлетините за вота на 19 април в област Видин

Общо 70 000 броя хартиени бюлетини и 242 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване, необходими за произвеждането на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г., бяха доставени в Областна администрация - Видин.

Хартиените бюлетини и ролките за машинния вот ще се съхраняват в определено със заповед на Областния управител на област Видин помещение до предаването им на общинските администрации.

През следващата седмица ще бъдат централизирано доставени изборни книжа (вкл. протоколи), както и устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане.