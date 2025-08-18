БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Доставките на руски петрол към Унгария и Словакия са спрени след поредна украинска атака

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:45 мин.
По света
доставките руски петрол унгария спрени поредна украинска атака
Снимка: БТА
Доставките на руски суров петрол за Унгария и Словакия са били преустановени след нова украинска атака на трансформаторна станция на петролопровода, водещ към Унгария, съобщи външният министър Петер Сиярто.

В пост във "Фейсбук", Сиярто написа, че е разговарял с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който го е информирал, че експерти работят по възстановяването на трансформаторната станция, но не е ясно кога доставките ще бъдат възобновени.

Снимки: БТА

Това е поредният удар по южния клон на петролопровода "Дружба", по който Русия доставя суров петрол за Чехия, Словакия, Унгария и Хърватия, и Сиярто призова Украйна да спре да атакува съоръжението.

В отговор, украинският външен министър Андрий Сибиха, написа в "Екс", че Унгария "може да изпрати оплакване" до Москва, а не до Киев.

"От години на Унгария се повтаря, че Москва е ненадежден партньор. Въпреки това Унгария полага всички усилия да поддържа зависимостта си от Русия", написа той.

Унгария е от най-зависимите от руския петрол страни в ЕС, като над 50 процента от вноса ѝ на суров петрол все още са на руския сорт Уралс, който идва по петролопровода "Дружба". По-късно словашкия оператор "Транспетрол" също съобщи за прекъсване на доставките за страната.

"Нямаме повече информация за причината за прекъсването, което е извън територията на Словакия," добавиха от "Транспетрол".

