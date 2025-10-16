БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Драгоман излиза с обновен състав за предстоящия сезон в НВЛ за жени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Тимът започва в първи кръг на шампионата с гостуване на Марица 2022 (Пловдив)

ВК Драгоман
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Бивша националка, състезателка, идваща от Италия, две волейболистки, минали през колежанското първенство на САЩ, и преодстъпени състезателки от Левски София, са сред новите имена в женския отбор на Драгоман, който е напълно обновен за новия сезон 2025/26.

Екипът на Драгоман облича диагоналът и бивша националка Елица Баракова, която идва от Дея спорт (Бургас). Тя първоначално бе обявена като ново име в женския тим на Миньор (Перник), но след това настъпи рокада и ще играе за Драгоман.

19-годишната София Савеску пристига в България, заедно със семейството си от Италия, като желанието ѝ е да продължи своята състезателна дейност. Волейболистката, която играе на поста диагонал, но може да бъде ползвана и в центъра, избра новия ѝ клуб да бъде Драгоман.

200-сантиметровата Христина Георгиева, централен блокировач, която игра през последните четири години в колежанското първенство на САЩ с екипа на университета Колгейт, също ще подсили Драгоман в центъра.

От Левски София са привлечени сестрите Божидара и Христина Арнаудови, съответно централен блокировач и краен нападател, които този сезон ще играят като преодстъпени.

Още една комплексна състезателка - Йоана Цанева, която е централен блокировач, но може да бъде ползвана и в посрещане, и която също е играла в САЩ в първенството на двугодишните колежи, е още едно ново име в състава.

Старши треньор на тима е Антон Петров, в щаба е и опитният специалист Петър Дочев, който помага на клуба.

Ето състава на Драгоман:

Разпределители:

Мариела Петрова

Петя Бояджиева

Центрове:

Божидара Арнаудова

Христина Георгиева

Анастасия Петрова

Йоана Цанева

Крайни нападатели:

Никол Накова

Христина Арнаудова

Теодора Тодорова

Александрина Русалийска

Деница Костадинова

Диагонали:

Елица Баракова

София Савеску (Италия)

Либера:

Елена Иванова (к)

Гергана Георгиева

По време на подготовката си за новия сезон волейболистките на Драгоман заеха второ място на приятелски турнир за "Купата на Кмета", на който бяха домакини в залата в едноименния град. В надпреварата участваха още ЦСКА, Славия и Миньор (Перник), като се игра всеки срещу всеки.

След това играха контрола с румънския тим на КСМ (Констанца), като отстъпиха на силния съперник с 0:4 гейма.

Тимът на Драгоман започва в първи кръг на шампионата с гостуване на Марица 2022 (Пловдив), а двубоят е на 19 октомври от 16:30 часа.

#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Драгоман

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
5
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Български волейбол

БНТ 3 ще излъчи мача Марица Пд - Левски на старта на женското волейболно първенство
БНТ 3 ще излъчи мача Марица Пд - Левски на старта на женското волейболно първенство
Казийски ще играе за Локомотив Авиа само за Суперкупата Казийски ще играе за Локомотив Авиа само за Суперкупата
Чете се за: 00:27 мин.
Любомир Ганев: Това решение е за доброто на български волейбол Любомир Ганев: Това решение е за доброто на български волейбол
Чете се за: 06:50 мин.
Кая Николова остава в Марица Кая Николова остава в Марица
Чете се за: 01:00 мин.
Казийски: Ще се опитам да предам опита си на по-младите Казийски: Ще се опитам да предам опита си на по-младите
Чете се за: 01:07 мин.
Дмитро Дългополов: Локомотив и Нефтохимик са на съвсем различни нива Дмитро Дългополов: Локомотив и Нефтохимик са на съвсем различни нива
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв. Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ