Драгоман излиза с обновен състав за предстоящия сезон в НВЛ за жени

Бивша националка, състезателка, идваща от Италия, две волейболистки, минали през колежанското първенство на САЩ, и преодстъпени състезателки от Левски София, са сред новите имена в женския отбор на Драгоман, който е напълно обновен за новия сезон 2025/26.

Екипът на Драгоман облича диагоналът и бивша националка Елица Баракова, която идва от Дея спорт (Бургас). Тя първоначално бе обявена като ново име в женския тим на Миньор (Перник), но след това настъпи рокада и ще играе за Драгоман.

19-годишната София Савеску пристига в България, заедно със семейството си от Италия, като желанието ѝ е да продължи своята състезателна дейност. Волейболистката, която играе на поста диагонал, но може да бъде ползвана и в центъра, избра новия ѝ клуб да бъде Драгоман.

200-сантиметровата Христина Георгиева, централен блокировач, която игра през последните четири години в колежанското първенство на САЩ с екипа на университета Колгейт, също ще подсили Драгоман в центъра.

От Левски София са привлечени сестрите Божидара и Христина Арнаудови, съответно централен блокировач и краен нападател, които този сезон ще играят като преодстъпени.

Още една комплексна състезателка - Йоана Цанева, която е централен блокировач, но може да бъде ползвана и в посрещане, и която също е играла в САЩ в първенството на двугодишните колежи, е още едно ново име в състава.

Старши треньор на тима е Антон Петров, в щаба е и опитният специалист Петър Дочев, който помага на клуба.

Ето състава на Драгоман:

Разпределители:

Мариела Петрова

Петя Бояджиева

Центрове:

Божидара Арнаудова

Христина Георгиева

Анастасия Петрова

Йоана Цанева

Крайни нападатели:

Никол Накова

Христина Арнаудова

Теодора Тодорова

Александрина Русалийска

Деница Костадинова

Диагонали:

Елица Баракова

София Савеску (Италия)

Либера:

Елена Иванова (к)

Гергана Георгиева

По време на подготовката си за новия сезон волейболистките на Драгоман заеха второ място на приятелски турнир за "Купата на Кмета", на който бяха домакини в залата в едноименния град. В надпреварата участваха още ЦСКА, Славия и Миньор (Перник), като се игра всеки срещу всеки.

След това играха контрола с румънския тим на КСМ (Констанца), като отстъпиха на силния съперник с 0:4 гейма.

Тимът на Драгоман започва в първи кръг на шампионата с гостуване на Марица 2022 (Пловдив), а двубоят е на 19 октомври от 16:30 часа.