Миньор се подсили с бивша националка преди завръщането в НВЛ

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
През изминалия сезон диагоналът бе част от женския тим на Дея спорт.

Елица Баракова
Снимка: ЖВК Миньор Перник
Бивша националка подсилва женският тим на Миньор (Перник) за новия сезон в НВЛ, съобщиха от клуба. Към перничанки, които се завръщат в дамското ни първенство след много години отсъствие, се присъединява Елица Баракова.

Волейболистката е висока 185 см и играе на поста диагонал. През изминалия сезон бе част от женския тим на Дея спорт. В кариерата си тя има богат международен опит, като три сезона е играла във Франция, един сезон в Румъния. У нас е била част от Берое (Стара Загора) и Казанлък, където е израстнала в школата на клуба.

Ето какво написаха от клуба:

„ВК „Миньор“ Перник с удоволствие представя новото попълнение в женския представителен отбор за сезон 2025/2026 в Demax+ лигата – Елица Баракова!

Елица ще играе на позиция диагонал – ключова роля за силата и резултатността на отбора. Тя идва в Миньор от Дея Волей (Бургас), но зад гърба си има богата кариера както у нас, така и в чужбина. В България е защитавала цветовете на Казанлък и Берое (Стара Загора), а извън страната е играла във Франция и Румъния. Освен клубните си изяви, Елица е била част и от националните отбори на България за девойки, където е натрупала ценен международен опит.

Със своята мощна атака, опит и непримирим дух тя ще внесе нова енергия в жълто-черните редици и ще помогне на Миньор да бъде конкурентен на най-високо ниво!

Добре дошла в Перник, Елица!“ написаха от Миньор.

