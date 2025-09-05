Миньор се подсили с бивша националка преди завръщането в НВЛ

Бивша националка подсилва женският тим на Миньор (Перник) за новия сезон в НВЛ, съобщиха от клуба. Към перничанки, които се завръщат в дамското ни първенство след много години отсъствие, се присъединява Елица Баракова.

Волейболистката е висока 185 см и играе на поста диагонал. През изминалия сезон бе част от женския тим на Дея спорт. В кариерата си тя има богат международен опит, като три сезона е играла във Франция, един сезон в Румъния. У нас е била част от Берое (Стара Загора) и Казанлък, където е израстнала в школата на клуба.

Ето какво написаха от клуба: