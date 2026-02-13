Драматична победа срещу Халкбанк изпрати Алекс Грозданов и Богданка ЛУК (Люблин) на четвъртфинал в Шампионска лига

Капитанът на волейболния ни национален Алекс Грозданов и първенецът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) се класираха за четвъртфиналите в най-престижния европейски клубен турнир - Шампионската лига. Възпитаниците на Стефан Антига надвиха драматично Халкбанк (Анкара) с Матей Казийски и Цветан Соколов в състава с 3:2 (24:26, 25:16, 26:24, 24:26, 15:11) гейма в пети мач от Група В на надпреварата.

Грозданов завърши с 13 точки за победителите. Най-полезен за поляците беше Или Ено с 26 пункта. Логично той беше избран и за Най-полезен играч. Вилфредо Леон добави 21 точки за Богданка.

За турския тим Матей Казийски стана най-резултатен с 21 точки (1 ас, 3 блокади), Цветан Соколов приключи с 13 точки (2 блокади). Йоанди Леал се отчете с 16 точки (2 блокади).

Богданка е безапелационен лидер с 12 точки и продължава напред към 1/4-финалите на ШЛ.

Халкбанк на Радостин Стойчев е на дъното с четири пункта, но запазва шансове за второто място и плейофа. Това минава през задължителна чиста победа над Кнак (Рьозеларе) с 3:0 и успех на Богданка над Галатасарай ХДИ (Истанбул) със същия резултат. И двата мача са идната сряда, 18 февруари.