Дронове блокираха летище в Дания, три полета са пренасочени

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Летището в датския град Олборг беше затворено заради дронове във въздушното пространство. Заради инцидента три полета са били отклонени към други летища, съобщава платформата за следене на полети „Флайт Радар“.

Това не е първият подобен случай – само преди дни и летищата в Копенхаген и Осло спряха работа за няколко часа заради дронове.

Полицията все още разследва кой стои зад действията. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, но Москва отрича, а категорични доказателства все още няма.

