Дронове с мисия: Лекарства и пожарогасене от въздуха

Знаеш ли, че в Бавария вече тестват дронове, които доставят лекарства и проби между болници? Вместо да чакат в задръствания или да носят пробите пеша, лекарите могат да разчитат на летящи помощници — дронове!

Защо е готино?

Дронът директно пуска лекарствата през прозореца на болницата. Спестява време и нерви. Лекарствата и пробите не се губят по пътя. И това не е всичко!

Учени в Мюнхен разработват дронове-рояци, които гасят горски пожари с помощта на изкуствен интелект. Представи си армия от малки летящи пожарникари, които се учат един от друг и работят заедно!