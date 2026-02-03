Дубай спря Везенков и разочарова Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков имаше своите моменти, но Олимпиакос претърпя разочарование в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Дубай с 98:108 в среща от 26-ия кръг. Селекцията на Йоргос Барцокас прояви характер и преодоля двуцифрено изоставане на няколко пъти, но се предаде в допълнителните 5 минути срещу състава на Юирица Големац, който спря серията на своя съперник от пет поредни успеха в турнира на богатите.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година на България започна сред титулярите. Въпреки че постави мястото си сред най-резултатните, българският национал не успя демонстрира на какво е способен в офанзивен план до голяма степен, за което се погрижи и защитата на домакините. Крилото финишира с 12 точки, 5 борби и 2 асистенции за 32 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/10 от средна дистанция, 0/1 зад дъгата и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гърците се смъкнаха до третото място във временното класиране с 16 победи и 9 загуби, а отборът от Обединените арабски емирства заема 13-та позиция с 12 успеха и 14 поражения. На 6 февруари (петък) Везенков и компания ще домакинстват на Виртус Болоня, докато Дубай ще приеме Реал Мадрид ден по-рано.

Кратките серии и опипването на почвата белязаха откриващите минути. Домакините намериха нужния ритъм и в двете фази, а под светлините на прожекторите все по-често попадаха Алекса Аврамович, МакКинли Райт, Филип Петрушев и Дуейн Бейкън, за да намерят пътя към едноличното водачество, което в края на откриващите минути бе 8 точки.

Тайрик Джоунс и Еван Фурние се активизираха в опит да окрилят гостите във втората част. Нападението на новака в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент работеше безотказно чрез Джанан Муса и Авранович, за да се оттегли в съблекалнята при 52:40.

Бейкън бе главната атракция за отбора от Обединените арабски емирства, който продължи да властва на старта на третата част. Александър Везенков, Тайлър Дорси и Никола Милутинов имаха други планове, връщайки живота на в редиците на гърците, но домакините отблъснаха и този щурм по пътя към 4-точковия актив след 30 минути игрово време.

Мфионду Кабенгеле излезе на сцената при откриването на заключителната четвърт, оставяйки лидерството в състава на новака в турнира на богатите. Фурние и Алек Питърс отвърнаха на предизвикателството, а „червено-белите“ за пореден път показаха признаци на живот, което да се върнат в играта. След размяна на наказателни удари домакините се откъснаха с 3 точки напред във финалните 3 секунди, но Фурние отговори зад дъгата почти със сирената за край на редовното време и развръзката остана за продължението.

Драмата бе пълна и в допълнителните 5 минути, стартирали под честата смяна на водачеството. Постепенно Бейкън, Райт и Кабенгеле помогнаха на домакините да нанесат решителен удар и да оставят без аргументи тима от Пирея в заключителните етапи.

Тайлър Дорси се разписа с 18 точки за гърците. Еван Фурние финишира с 16 и 5 асистенции, Никола Милутинов се отчете с 13 и 6 борби. Тайрик Джоунс наниза 12 точки.

Мфионду Кабенгеле даде тон на победителите (14 борби) и (7 овладени под двата ринга топки) дадоха тон на победителите с по 21 точки. МакКинли Райт завърши с 18 и 7 асистенции, Алекса Аврамович отбеляза 17 точки. Джанан Муса и Филип Петрушев реализираха по 10.