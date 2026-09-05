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Дунав Русе подсили състава си с двама млади волейболисти

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Спорт
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Централният блокировач Константин Стойков и посрещачът Георги Антов се присъединиха към русенци преди третия им пореден сезон в НВЛ за мъже

Дунав Русе подсили състава си с двама млади волейболисти
Снимка: Facebook/ВК "Дунав" Русе / VC "Dunav" Ruse
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Дунав Русе продължава селекцията си за предстоящия сезон в мъжкия волейболен елит с привличането на още двама млади състезатели. Към отбора се присъединяват централният блокировач Константин Стойков и посрещачът Георги Антов.

Роденият през 2006 година Стойков пристига в Русе от Варна. Той е юноша на Черно море БАСК, играе като централен блокировач и е висок 197 сантиметра. От Дунав приветстваха новото си попълнение и му пожелаха здраве и много успехи със синята фланелка.

Вторият нов играч е 19-годишният Георги Антов. Посрещачът идва от Софийския университет, с който до момента се състезаваше във Висшата лига, а предстоящата кампания ще бъде първата му в най-високото ниво на българския мъжки волейбол.

Антов има сериозни успехи и в плажния волейбол. Той е двукратен балкански шампион при мъжете до 20 години, а в момента представя България на eвропейското първенство в същата възрастова категория.

От Дунав определиха младия посрещач като "супер атлетичен“ и изразиха увереност, че той може да продължи развитието си в Русе.

"Ние вярваме в неговите безспорни качества и се надяваме да ги развие по най-добрия начин“, заявиха от клуба.

С привличането на Стойков и Антов Дунав продължава изграждането на състава, с който ще участва за трета поредна година в Супер Волей.

През лятото русенци вече си осигуриха услугите на младите разпределители Маркус Венсбергс и Виктор Маринов, както и на диагонала Александър Шопов. В представителния тим се завръща либерото Симеон Добрев, а шанс ще получи и централният блокировач Кан Добруджан.

Клубът запази и част от основата на състава си. Христо Костов ще започне своя шести сезон в Русе, докато Атанас Митев ще съчетава ролята си на либеро с работа в щаба на старши треньора Красимир Миронов, където ще отговаря и за кондиционната подготовка.

Любчо Янков остава за трета поредна година, а капитанът Ангел Павлов ще продължи дългогодишната си връзка с Дунав. За него предстоящата кампания ще бъде 18-а със синята фланелка, като той се доближава до границата от 400 официални мача за клуба.

#Константин Стайков #Георги Антов #ВК Дунав Русе

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