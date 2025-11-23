БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Душан Косич: Генерално трябва да бъдем щастливи от точката, но очаквах повече

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Локомотив Пловдив спечели точка в гостуването си на Добруджа.

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че тимът му трябва да подобри представянето си след равенството 1:1 срещу Добруджа в двубой от 16-ия кръг на футболната Първа лига.

„Труден двубой за нас, имахме добър резултат през първата част, но през втората не успяхме да се справим по-добре. Направихме много грешки. Имаше някои грешни решения. Генерално трябва да бъдем щастливи от точката, защото не загубихме, но очаквах повече“, коментира Косич.

„Те просто се бореха. Борят се за оцеляване. Тези мачове винаги са трудни. Трябва да бъдем по-добри и трябва да бъдем по-умни. Когато водиш в резултата, трябва да играеш и по-умно, и по-добре. Всички съперници са трудни. Не харесвам това бързане, трябва да сме по-концентрирани“, продължи наставникът на Локомотив.

„Имахме някои странни жълти картони, но момчетата просто трябва да са по-умни. Очевидно правим грешки, но това е нормално. Ще опитаме да подобрим това“, каза още Душан Косич.

Запитан за наказанието за клуба да играе три домакински мача без публика, специалистът отговори:

„Трябва да го направим, нямаме друго решение. Трябва да приемем наказанието.“

#Душан Косич #ПФК Локомотив Пд

