БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Душан Косич: Горд съм от играта ни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Локомотив записа трета шампионата победа от началото на сезона.

Душан Косич
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич коментира драматичната победа с 2:1 над Славия в мача от петия кръг между двата отбора. „Смърфовете“ стигнаха до успеха след попадение в последната минута на срещата.

„Спечелихме и сме щастливи от този факт. Имахме доста добри положения след първия ни гол. Играехме добре, но пропускахме. Опитваме се да се подобряваме с всеки следващ мач, някои от нашите футболисти имаха нужда от почивка, но съм горд от играта им.

Ако сравним сегашното представяне с това от миналата година, трябва да признаем, че наистина има промени. Играем като колектив, справяме се добре, но това може да се промени много бързо с негативен резултат или след контузия“, коментира треньорът на Локомотив.

#Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
1
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
2
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
3
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
4
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
5
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
6
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Български футбол

Загорчич: Има причини нещата да не се получават при нас
Загорчич: Има причини нещата да не се получават при нас
Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.
Гол в добавеното време на Петър Андреев донесе успеха на Локомотив Пловдив над Славия Гол в добавеното време на Петър Андреев донесе успеха на Локомотив Пловдив над Славия
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ)
Септември София привлече централен защитник от Майорка Септември София привлече централен защитник от Майорка
Чете се за: 00:32 мин.
ЦСКА 1948 се наложи над Монтана с голове през първата част ЦСКА 1948 се наложи над Монтана с голове през първата част
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник във Вашингтон Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник във Вашингтон
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след дерайлиралите вагони край Пясъчево Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след дерайлиралите вагони край Пясъчево
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Локализирано е новото огнище, което се запали над Илинденци
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Слънчева и ветровита събота
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Елена Поптодорова: Безпрецедентен протокол и без резултат за...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ