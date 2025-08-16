Душан Косич: Горд съм от играта ни

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич коментира драматичната победа с 2:1 над Славия в мача от петия кръг между двата отбора. „Смърфовете“ стигнаха до успеха след попадение в последната минута на срещата.

„Спечелихме и сме щастливи от този факт. Имахме доста добри положения след първия ни гол. Играехме добре, но пропускахме. Опитваме се да се подобряваме с всеки следващ мач, някои от нашите футболисти имаха нужда от почивка, но съм горд от играта им.

Ако сравним сегашното представяне с това от миналата година, трябва да признаем, че наистина има промени. Играем като колектив, справяме се добре, но това може да се промени много бързо с негативен резултат или след контузия“, коментира треньорът на Локомотив.