Душан Косич: Искаме постоянно да сме на това ниво

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Пловдивчани се изкачиха на трето място в класирането.

душан косич забравяме мач
Снимка: startphoto.bg
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич остана доволен от записаната категорична победа с 3:0 при домакинството на Ботев (Враца). Двата отбора премериха сили в мач от 12-ия кръг на Първа лига.

"Започнахме мача много добре. Първите 20 минути бяха отлични. Искахме да направим точно това. Беше много важна победа за нас. Нашият футбол след 20-ата минута не бе това, което искахме, но трябва да се концентрираме за следващите мачове. Искаме постоянно да сме на това ниво. Дори след 3:0 противникът имаше възможности да се върне в мача, така че трябваше да запазим нашия фокус и да не им го позволяваме", заяви след двубоя Косич.

"Всеки мач е труден. Понякога е необходим и малко футболен късмет. Той идва, когато работиш много на терена. Доволен съм от постигнатата победа, която бе много важна за нас. Нуждаем се от качество в този момент. Искам да отлича цялостното представяне на отбора. Работим много сериозно. Справяме се добре и затова сме на тази позиция", каза още наставникът на Локомотив.

#Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив

