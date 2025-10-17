БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Три гола за 19 минути осигуриха нови три точки за Локомотив Пд

Спорт
"Черно-белите" изпревариха Черно море и Лудогорец във временното класиране на Първа лига.

ПФК Локомотив Пловдив
Снимка: startphoto.bg
Локомотив (Пловдив) се изравни по точки с намиращия се на второ място в класирането ЦСКА 1948, след като „железничарите“ постигнаха категорична победа с 3:0 при домакинството си на Ботев (Враца) в първия мач от 12-ия кръг на шампионата. Играчите на Душан Косич подпечатаха успеха си с три гола до 19-ата минута. Хуан Переа се разписа на два пъти, а едно попадение добави Жулиен Лами.

Така „черно-белите“ събраха актив от 23 точки и изпревариха във временното класиране Черно море и Лудогорец. Врачаните пък регистрираха втора поредна загуба и продължават да заема шестата позиция в подреждането с 14 точки.

Двубоят започна отлично за Локомотив, който поведе в резултата още във втората минута. Парвизджон Умарбаев получи в наказателното поле и сложи топката на главата на Хуан Переа, за когото не представляваше проблем да засече от близка дистанция за 1:0.

В 17-ата минута колумбийският нападател реализира втори гол. Той се разписа с прецизен удар по диагонала от малко повече от 20 метра, с който не остави шансове за реакция на Димитър Евтимов – 2:0.

Две минути след това „железничарите“ до голяма степен сложиха точка на спора с трето попадение. Жулиен Лами бе изведен от Каталин Иту зад защитата на врачани, преодоля вратаря на Ботев и вкара в опразнената врата за 3:0.

След като стигнаха до този комфортен аванс, играчите на Душан Косич оставиха инициативата на своя съперник, който до края на първата част владееше повече топката, но без чисти положения пред Боян Милосавлевич.

В 56-ата минута след центриране на Ивайло Иванов отдясно, топката падна на крака на Каталин Иту, който пробва труден изстрел от въздуха, преминал над напречната греда.

Осем минути по-късно играчите на Тодор Симов бяха близо до това да намалят изоставането си. Хосе Гайегос намери Даниел Генов зад „черно-бялата“ отбрана и капитанът на Ботев успя да мине покрай излезлия Милосавлевич, но след това от малък ъгъл стреля встрани от вратата.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Враца

